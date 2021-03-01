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    Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darp etti

    'Acılı çiğ köfte' nedeniyle çalışanı darbeden müşteri: İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne

    © İHA / MEVLÜT TINAS
    Türkiye
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    Afyonkarahisar'da G.Ş.'nin, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u yumruklayıp darbettiği anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum" şeklinde paylaşımlar yaptı.

    Çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'tan acısız çiğ köfte istedi. Yılmaz Koç, dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi.

    G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Yılmaz Koç ile tartışmaya başladı. Koç, çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Yılmaz Koç'a tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü.

    Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Yılmaz Koç'a elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Yılmaz Koç'a yumruklar savurdu. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, Yılmaz Koç'u yumruklayan G.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı G.Ş.'ye ulaşarak, tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından G.Ş., 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden kovuldu. G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi. G.Ş. sosyal medyadan, ‘İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum’, ‘Abartılacak bir şey yok. Hak edene hakkını verdim sadece’, ‘O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş’, ‘Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti. Gururuma sığmadı. Evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin’, ‘Siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz’, ‘Arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir’, ‘Nolur iş bulmama yardım edin 3 çocuğum var açlıktan ölürüz bir nolur’ paylaşımlarında bulundu.

    G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi.
    © DHA
    G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi.

    Çalışana terfi verildi

    Türkiye genelinde faaliyet gösteren çiğ köfte firması ise Afyonkarahisar'daki şubesinde çalışan Yılmaz Koç'un yaşadığı olay ve durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Yılmaz Koç'un işten ayrılmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu talihsiz olayda çalışanımız, evrensel insani değerlere ve kurumsal kimliğimize yakışır şekilde hareket etmiş, en ağır tahrikler karşısında bile efendiliğini bozmadan davranış sergilemiştir. Tarafımıza gelen sorularda, çalışanımızın iş akdinin feshedilip edilmediği merak edilmektedir. Bilakis çalışanımıza, şartlarının iyileştirilerek ve terfi alarak çalışma hayatına devam etmesinin önerildiğini belirtmek isteriz. Çalışanımızın sağlık durumu şu an iyidir. Talihsiz olayın olumsuz etkilerini atlatabilmesi için kendisine istirahat izni verilmiştir" denildi.

    Etiketler:
    Kavga, Afyonkarahisar, Terfi, Çiğ köfte
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