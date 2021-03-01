Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk fırsatta Karabağ'ı ziyaret edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ersoy, "İlk fırsatta iadeiziyarette bulunacağız. Hem de Karabağ'ı ziyaret edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Azerbaycan 1. Kültür Karma Komisyon Toplantısı kapsamında Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından her iki bakan açıklama yaptı. Ersoy, Kerimov'un atandıktan sonraki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini belirterek, "Biz de ilk fırsatta iadeiziyarette bulunacağız. Hem de Karabağ'ı ziyaret edeceğiz" dedi.

Azerbaycan'a, Ermenistan'la yaşanan çatışmalarda verdiği şehitler için taziyelerini ileten Ersoy, "En büyük tesellimiz Karabağ'ın işgalden kurtarılmış olması. Başarılı bir operasyonla Azerbaycan kendi göbek bağını kendi kesti. O da bizim en büyük tesellimiz, en büyük mutluluğumuz" diye konuştu.

'Sinema konusunda iş birliğini artırmalıyız'

Toplantının, Türkiye ve Azerbaycan arasında kültürel, tarihi mirasın geliştirilmesi ve bu alanda bundan sonra yapılacak iş birlikleri açısından faydalı olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Bundan sonra iki kardeş ülkenin birbirine daha fazla kaynaşması, ortak projelerin geliştirilmesi için ortak hareket edeceğiz. Özellikle sinema konusunda ortak iş birliğinin artırılması gerekiyor. Türkiye, dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada ve hem Bakanlığımız hem sektörümüz bu konuda çok deneyimli. Türkiye, ülke içinde ve dışında çok yoğun restorasyon yapan bir ülke. Onlarla ilgili deneyimlerimizi de Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız."

Ersoy, iki tarafın kurumlarının deneyimlerin aktarılması ve geliştirilmesi konusunda gayret göstereceklerini dile getirdi.

Türkiye-Azerbaycan vize muafiyeti anlaşması

Türkiye-Azerbaycan vize muafiyeti anlaşmasının iki ülke arasındaki ziyaretlerin artmasını sağladığını bildiren Ersoy, "Aralık ayında bu bir kademe daha artırılarak kimlikle ziyaret aşamasına geldi. Bundan sonra bunu kültürel faaliyetlerimize yaptığımız yatırımlarla da artırıp kardeşliğimizi bütün dünyaya tek dilden, ortak dilden duyurmak istiyoruz." dedi.