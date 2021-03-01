Ankara'da eski eşini sokak ortasında 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

Ankara'da çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla eski eşini sokak ortasında 12 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Necati Özdemir, gözaltının ardından tutukladı. Özdemir'in ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirlendi.

Olay, önceki gün Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Necati Özdemir, yaklaşık 3 yıl önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Gülizar Ö.'yü, evinin bulunduğu sokakta beklemeye başladı. Necati Özdemir, markete gitmek için dışarıya çıkan Gülizar Ö. ile konuşmak istedi.

Özdemir, konuşmak istemeyen Gülizar Ö.'ye çıkan tartışmada önce tokat attı, sonra da 12 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Gülizar Ö., gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Necati Özdemir ise gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Necati Özdemir, polisteki ifadesinde suçunu kabul etti. Özdemir, 15 yıl evli kaldıktan sonra 3 yıl önce Gülizar Ö. ile boşandıklarını, mahkemenin 3 çocuğunun velayetini annelerine verdiğini söyledi.

Necati Özdemir, Gülizar Ö.'nün çocuklarını kendisine göstermediğini, olay günü konuşmak için evinin bulunduğu sokağa gittiğini; ancak konuşmak istemeyince tartıştıklarını ve olayın gerçekleştiğini söyledi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Necati Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'1 haftadır buralarda dolanıyormuş'

Yaralanan Gülizar Ö'ye ilk müdahaleyi yapan Fatma Özpamuk da eski eşinin kadına arkasından saldırdığını ileri sürerek, "1 haftadır buralarda dolanıyormuş. İlk müdahaleyi biz yaptık kadına. Yaralarına tampon yaptık. Son durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.