Avrasya Araştırma: Cumhur İttifakı yüzde 42, Millet İttifakı yüzde 40 oy alıyor

Avrasya Araştırma tarafından yapılan son ankete göre AK Parti yüzde 34.8, MHP yüzde 7 oy alıyor. Araştırmada Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 40 olurken, HDP yüzde 9.1'de gözüküyor.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son yaptıkları anketin sonuçlarını kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Buna göre Muharrem İnce'nin başında olduğu Memleket Hareketi ile Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) toplam oy oranı yüzde 3 gözüküyor.

Özkiraz'ın verdiği bilgiler şöyle:

"- Anketlerimizde DEVA ve Gelecek partilerine daha sıklıkla olmakla birlikte Memleket hareketi/TDP gibi partilerin seçmelerine de rastlamaya başladık. Bu ayki anketimizde ise partilerin ismini ve liderlerin isimlerini sayarak 'Hangi partiye oy verirsiniz?' dedik.

- Bu şekilde sorduğumuzda kararsızlar ve başat partilerde az miktarda da olsa düşüş oldugunu, /SP/DEVA/Gelecek/BBP/Vatan/YRP (Yeniden Refah Partisi) TDP ve Memleket Hareketi'nin oylarının daha görünür olduğunu fark ettik. Bu da bize teşkilatı olan partilerin az çok bir oy alacağını gösteriyor.

İttifaklara bakacak olursak durum şöyle.



Akp+MHP+BBP= 42.0

CHP+İyiP+SP=40.0

Deva+Gelecek=5.2

HDP=9.1

İnce(MH)+TDP+Vatan+YRP=3.7 https://t.co/1fqKG6ijlC — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) March 1, 2021

- Bu az / çok oy sonuca tesir eder mi? Ben iki taraf için de etkinin eşit olacağını düşünmüyorum. İktidardan ayrılanlar ideolojik bir söylem geliştirdi. Ama muhalefetten ayrılanların seçilebilir bir ideolojik söylem geliştiremediler. Şubat ayı sonuçlarımız şöyle:

AK Parti 34.8

CHP 26.2

İYİ Parti 13.1

HDP 9.1

MHP 7

Gelecek Partisi 2.7

DEVA Partisi 2.5

TDP 1.6

Memleket Hareketi 1.5

SP 0.7

YRP 0.4

BBP 0.2

Vatan 0.2

*2.5 den az olanlar, hata payımız içinde olduğu için yüksek sapmalar gösterebilir.

​- İttifaklara bakacak olursak durum şöyle:

AK Parti + MHP + BBP = 42.0

CHP + İYİ Parti+ SP =40.0

DEVA + Gelecek = 5.2

HDP = 9.1

İnce(MH) + TDP + Vatan + YRP = 3.7."