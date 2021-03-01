Konya Tabip Odası Başkanı: Beş yaşındaki çocukta dahi mutasyonlu virüs görüldü

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, Konya'da günlük 350-400 koronavirüs vakasının görüldüğünü, vakaların bebeklerde bile tespit edildiğini söyledi. Çetin, ''Konya'da mutasyonlu vaka var. Hatta çok sayıda, yaşları da genç. 5 yaşındaki çocuk dahi görüldü'' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre koronavirüs vaka sayısı açıkladığı listede Konya, vaka sayısı yüksek olduğu için kırmızı listede yer alıyor.

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, aşının bulunmasının insanları rehavete sevk ettiğine dikkat çekerek, "Konya, maske ve mesafe kurallarına çok fazla duyarlı değil. Toplu organizasyonlar, en önemlisi de aile içi ziyaretleri sonlandıramadığımız için bugün kırmızı listedeyiz. Aşının bulunmuş olması da insanları rehavete sevk etti. Ama sağlık camiası olarak, aşı olmazsa olmazımız. Fakat aşı yüzde yüz koruyucu değil. Mutasyonlu virüsün de çıkmasıyla iki kesim çok büyük zarar gördü” diye konuştu.

'Yeni tedbirler alma zamanı geldi'

Şehir giriş ve çıkışların 'HES' kodu uygulamasıyla yapılması gerektiğini ifade eden Çetin, hafta sonu kurallarına uyulmadığını söyledi.

Mutasyonlu virüslerin gençlerde de görüldüğünü belirten Çetin, ''Hızlı bir şekilde de yayıldığını düşünürsek yeni tedbirler alma zamanı geldi. Ama eğitim gerçekten kanayan bir yara, okullar mutlaka açılmalı diye düşünüyoruz. Fakat tedbirleri alarak ve öğretmenlerimizi aşılayarak hem sağlık eğitiminin hem de normal eğitimin sürecine girmesini arzu ediyoruz. Konya’da mutasyonlu virüs vakası var. Hatta çok sayıda, yaşları da genç. 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü'' dedi.