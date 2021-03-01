Siirt'te silahlı kavga: 3 kuzenini öldürdü

Siirt kent merkezindeki Kurtalan Caddesi’nde bir araya gelen İdris Yıldız ile kuzen oldukları öğren Ömer Zeybekoğlu, Sabahattin Zeybekoğlu ve Mustafa Zeybekoğlu arasında alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İdris Yıldız, üzerindeki tabancayla Ömer, Sabahattin ve Mustafa Zeybekoğlu kuzenlere ateş etti.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yıldız, olay yerinde polise teslim olurken, saldırıda ağır yaralanan kuzenler ise sağlık görevlilerince ambulanslarla götürüldükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamlarını yitirdi.

Gözaltına alınan Yıldız'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.