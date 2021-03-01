THY uçağında bomba ihbarı: 'Yapılan inceleme sonucu asılsız olduğu anlaşılmıştır'

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."
TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 1, 2021
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