Çanakkale’de maden ocağı göçtü: Toprak altında kalan bir işçiye ulaşılmaya çalışılıyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Yenice ilçesinin Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan kurşun madeni ocağında göçük meydana geldi.

Kazdağları eteklerindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, Gazi Baytimur adlı işçi, tahkimatın çökmesi sonucu 40-50 metre derinlikte göçük altında kaldı.

AFAD, jandarma ve Kalkım Belediyesi ekipleri madene sevk edildi. Ekipler göçük altındaki işçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.



