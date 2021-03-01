Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Atlantikçiler ve NATO'cular bana saldırıya geçti

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Cumhuriyet’ten Barış Doster’e verdiği röportajda kullandığı ''Şimdi Türkiye; Kırım ve Uygur sorunlarını bahane ederek emperyalizmin Türk–Rus ve Türk–Çin dostluğunu baltalamasına müsaade etmemeli'' ifadelerinin ardından bazı sosyal medya hesaplarınca hedef gösterilmesine cevap verdi.

Doğu Akdeniz Politik Genel Yayın Yönetmeni Caner Çiftçi’ye konuşan Gürdeniz, FETÖ’nün Mavi Vatan’ı hedef aldığını belirterek, kendisine Atlantikçi kesimin saldırdığını söyledi:

“Ben hislerimle değil, gerçeklerle hareket ederim, siyaset de yapmam. Ben FETÖ’nün kumpaslarında tutuklanırken de Mavi Vatan diyordum, kimse anlamıyordu. Şimdi de bekamız diyor; ülkemizin çıkar ve menfaatini sağlayabilecek ne gerekiyorsa onu diyorum. Mankurtlar ve Atlantikçiler saldırıyor.“

‘Tuzağa düşmeyelim'

Gürdeniz, ABD'nin politikalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Uygur ve Kırım meseleleri, Türkiye’nin yumuşak karnı. ABD, ‘Mavi Vatan parçalansın, Kırım ve Uygur Meseleleri Kaşınsın’ istiyor. Bunlara dikkat etmeliyiz. Tuzağa düşmeyelim, önce Anavatan ve Mavi Vatan diyorum. “NATO’cu ve Atlantikçilerin çıkarları için milli ve dini duygularımızın sömürülmesine izin vermeyin”

Gürdeniz'in Doster’e verdiği röportajdaki ilgili bölüm şu şekildeydi:

“Türkiye’yi 15 Temmuz 2016 gecesi ateş gücüyle terbiye etmeye çalışan bir güce karşı, ona denge olacak bir gücün aleyhine hamle yapıyoruz. Bugün 100 yıl önceki şartlar oluşmuştur. Azerbaycan’da bu yapıldı. Başarılı oldu. Çin ile Orta Kuşak yapılarak bir manevra alanı açıldı. Lehimize oldu. Şimdi Türkiye; Kırım ve Uygur sorunlarını bahane ederek emperyalizmin Türk–Rus ve Türk–Çin dostluğunu baltalamasına müsaade etmemeli. Yunanistan üzerinden kışkırtılan Türkiye, ancak büyük güçler mücadelesi içindeki değerli kartlarını oynayarak bu zorlu süreçten başarıyla çıkar.“