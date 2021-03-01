Bakan Koca'dan 'kademeli normalleşme' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde." açıklamasında bulundu.

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