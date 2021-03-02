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    Üç büyükşehirde hangi tedbir, nasıl uygulanacak?

    © AFP 2021 / Ozan Köse
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103021043928018-uc-buyuksehirde-hangi-tedbir-nasil-uygulanacak/

    Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.

    İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
    © AA
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kontrollü normalleşme' adımlarını açıkladı

    Kovid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

    Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkacak. Türkiye genelinde sürdürülen 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam edecek. 

    Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar eğitim öğretime açılacak. Buna ilave olarak orta riskli kategoride yer alan Ankara'da ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacak.

    İstanbul ve İzmir'de ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki sınavlar yüz yüze yapılacak. 

    Restoran ve kafeler üç büyükşehirde açılıyor 

    Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek. Bu çerçevede Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu işletmelerin tamamı belirlenen kurallar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak. 

    Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ise Ankara'da 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 

    65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşlar için Ankara'da sokağa çıkma sınırlaması sona erdi 

    65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlar için Ankara'da sokağa çıkma sınırlaması kaldırılırken, İstanbul ve İzmir'de bu yaş grubundaki vatandaşlar için sokağa çıkma süresi artırılacak. 

    Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise Ankara'da 100 kişi, İstanbul ve İzmir'de 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

    Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları da üç büyükşehrin tamamında katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

    Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.
    © AA
    Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Ankara, Koronavirüs, İstanbul
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