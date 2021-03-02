Moto kuryeyi aracının altında metrelere sürükleyen sürücü adliyeye sevk edildi

Denizli’de, paket servisi dönüşü bir kamyonetin çarpması sonucu 750 metre uzakta bulunan moto kuryenin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü adliyeye sevk edildi.

Denizli’de geçen pazar günü kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan moto kurye ara sokakta ölü bulundu.

Moto kuryeye ile kaza yaptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

Kazaya karışan ve moto kuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen O.K., avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Şüpheli O.K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntülerinde ise metrelerce sürüklediği ortaya çıktı.