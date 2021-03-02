Uşak Valisi Kocabıyık'tan tweet açıklaması: Emniyet'e talimat verdim

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasına göre batıdaki tek düşük riskli il olma özelliği taşıyan Uşak ilinin Valisi Funda Kocabıyık adıyla atılan tweet tepkilere yol açtı. Kocabıyık hesabın kendisine ait olmadığını açıklayarak, "Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Uşak ile ilgili esprili paylaşımına küfürle yanıt verilen hesabın sahte olduğu açıklandı.

Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine ilişkin esprili bir paylaşımda bulunarak, "Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık" ifadelerini kullandı.

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Uşak Valisi Funda Kocabıyık adını kullanarak, Buldan'ın bu tweet'ini alıntılayarak küfürlü yanıt veren paylaşım ise tepki çekti.

Söz konusu Twitter adresi ve paylaşımı Vali Kocabıyık’a soran Gazeteci Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yazılan tiviti sordum, 'Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim' dedi."

Az önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yazılan tiviti sordum, "Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 1, 2021

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