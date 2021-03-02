Meteoroloji'den uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, geçen hafta Türkiye genelinde görülen bahardan kalma günler yerini yeniden soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Bugün birçok şehirde yağmur beklenirken Konya ve Karaman için ise kar uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karaman ve Konya'ya kar uyarısı

Yağışların yağmur ve sağanak; güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman ve Konya'nın güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte, iç ve doğu kesimler buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Sıcaklıkların Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.

Fırtınaya dikkat

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.