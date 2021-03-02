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    Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Ümitcan Uygun

    Ümitcan Uygun ve babasına 'kişinin hatırasına hakaretten' iddianame

    © DHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103021043929682-umitcan-uygun-ve-babasina-kisinin-hatirasina-hakaretten-iddianame/

    Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve babası Mehmet Esen'e yönelik sözleri nedeniyle Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede baba ve oğlunun 7 aydan 4.5 yıla kadar hapsi talep edildi.

    Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.

    Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in babası Mehmet Esen ve ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Bu arada soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA incelemesinde Sema Esen'de tespit edilen sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

    Savclığa suç duyurusu

    Esen'in ölümüyle ilgili hakkında yürütülen soruşturma sürerken, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun, kızının ölümüyle ilgili kendisini suçlayan Mehmet Esen'e yönelik suçlamalarda bulundu.

    Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Mehmet Esen'in, kızına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine Mehmet Esen'in avukatı, baba ve oğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    4.5 yıla kadar hapis cezası talebi

    Savcılık soruşturmasını tamamlayarak Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

    Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Ümitcan Uygun ve Durak Uygun'un kişinin hatırasına alenen hakaret suçlarını işlediği hususunda kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphe oluştuğu belirtildi. Ayrıca şüphelilerin üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, dosya arasında bulunan uzlaştırmacı raporuna göre, tarafların uzlaşamadıkları, buna göre şüpheliler hakkında üzerine atılı suçtan kamu davası açılmasının gerekli olduğu kaydedildi.

    Baba ve oğlu hakkında 7 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

     

    Etiketler:
    Sema Esen, Durak Uygun, Ümitcan Uygun, Mehmet Esen, Ankara, Aleyna Çakır
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