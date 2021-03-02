Sivas’ta dolandırıcılık: ‘Kocan cinayet işledi, kurtarmak için evinde ne kadar değerli eşyan varsa ver’

Sivas’ta gerçekleşen olayda telefonla arayarak kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, "Kocan cinayet işledi. Onu kurtarmak için evinde değerli ne kadar eşyan varsa ver" dedi. Korkan kadın 45 bin lira değerindeki altın bileziklerini dolandırıcılara teslim etti.

Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Yenikarahisar köyünde meydana gelen olayda, dolandırıcılar Nergis Kösedağ’ı telefonla arayarak kendilerini jandarma olarak tanıttı. Telefonda Kösedağ'a "Kocan cinayet işledi. Evinde değerli eşyan var mı? Kocanı hapis girmekten kurtaralım" dediler. Kösedağ, dolandırıcıların oyununa gelerek kızının düğününden kalan yaklaşık 45 bin liralık bilezik olduğunu söyledi.

Bu durum üzerine dolandırıcıların biri Kösedağ’a telefonu kapatmamasını söyleyip oyaladı, diğer dolandırıcı ise ticari taksiyle evine gelip bilezikleri aldı. Geldiği gibi ticari taksiyle köyden ayrılan dolandırıcı yaklaşık 45 bin lira değerindeki bilezikleri alarak kayıplara karıştı.

‘Ayaklarında bir baktım spor ayakkabısı olduğunu fark edince ‘eyvah bunlar beni telefonda işlettiler’ dedim’

Dolandırıldırılan Kösedağ, “Telefonla beni aradılar, ‘Kocan bir cinayet işledi’ dediler. Bende benim kocam bir cinayet işlemez dedim. ‘İşlemiş, kimliği kadının ayağının altında şu anda kocanı karakola getirecekler’ dediler. Bende beni kocamla görüştürün dedim. ‘Tamam Nergis teyzeciğim’ dediler. Gelecek diye beni çok oyaladılar. Sonra ‘kocan geldi’ dediler. Bende beni kocamla görüştürün dedim. ‘Görüştüreceğiz Nergis teyzeciğim’ diyerek oyaladılar. Köyün muhtarı da geldi dediler. Ama ben yine o sırada kocamla görüşmek istiyorum . ‘Biz gelip seni de götüreceğiz’ dediler. Bende kocamla görüşmezsem gelmem dedim. ‘Neyin var’ dediler. Bende hiçbir şeyim yok dedim. Bir daha ‘hiç mi bir şeyiniz yok’ dediler ben de sadece kızımın düğününden altını kaldı onlar var dedim. ‘Biz geleceğiz sadece 3 bilezik ile kimliğini alacağız. Resmini çekip göndereceğiz’ dediler. Tekrar telefon başına geçtim beni kocamla görüştürün bilezikleri verdiğimi söyleyeceğim dedim. Onlar da ‘tamam teyzeciğim’ deyip telefonu kapattılar. Bende öylece kaldım. Adam altınları aldı gitti. Şaşkın şaşkın gidince ayakkabılarına baktım ki spor ayakkabısı var. Eyvah bunlar beni telefonda işlettiler dedim. Jandarmaya şikayette bulunduk” dedi.