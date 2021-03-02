'Rosatom Başkanı Lihaçev'in Akkuyu'daki temel atma töreni için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor'

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev'in Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temel atma töreni için Türkiye'ye gelmesinin beklendiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rus nükleer endüstrisinden bir kaynak, "Aleksey Lihaçev'in inşa halindeki santralin sahasında düzenlenecek törene bizzat katılması bekleniyor" dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta Akkuyu'nun üçüncü reaktörünün temel atma törenine online olarak katılacağı açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, gazetecilerin soruları üzerine temel atma töreni için Putin ile Erdoğan arasında telekonferans düzenlenmesi olasılığı üzerinde çalışıldığını ifade etmişti.