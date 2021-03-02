Dolar/TL 7.35'in üzerini gördü

Haftaya düşüşle başlayan döviz kurları, haftanın ikinci gününde yükselişe geçti. Dün 7.21'e kadar çekilen dolar/TL, bugün 7.35'in üzerine çıktı. Euro/TL ise 8.80'i geçti.

Dolar/TL'de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7.5'li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla dün 7.25'in altına kadar geriledi.

Dünya'nın aktardığına göre yüzde 2'nin üzerinde gerileyen dolar ve euro, Türk Lirası karşısında bugün değerlendi.

Sabah saatlerinde yatay seyreden döviz kurları, piyasaların açılmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Dün, 7.21'e kadar geriledikten sonra 7.30'un hemen altında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 7.35'in üzerine çıktı.

Euro/TL için de 8.80'i aştı. Euro, Türk Lirası karşısında geçen hafta içerisinde 9.10 seviyesini gördükten sonra dün 8.70'e kadar çekilmişti.