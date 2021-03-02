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    İmamoğlu: Büyük değişimin aktif parçası olmak istiyoruz

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    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu'nun düzenlediği toplantıda konuştu. İmamoğlu, "İBB olarak C40’ın misyonunu, küresel değişimdeki rolünü önemsiyor ve bu büyük değişimin aktif bir parçası olmak istiyoruz" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam (1 Mart 2021) C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu’nun (C40 Cities) düzenlediği, 'Avrupa Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

    Çevrimiçi gerçekleştirilen sanal toplantıda; 'Kovid-19 sonrası ekonomik iyileşme sürecinde karşılaşılan zorluklar', 'Küresel Yeşil Yeni Anlaşma' ve 'Avrupa Yeşil Anlaşma' kapsamında iklim eylemlerinin nasıl hızlandırabileceği konuları ele alındı.

    Toplantıya; Atina, Barselona, Heidelberg, İstanbul, Kopenhag, Londra, Los Angeles, Madrid, Milano, Oslo, Roma, Stockholm, Tel Aviv ve Varşova kentlerinin belediye başkanları katılım sağladı. C40 Uluslararası Diploması Direktörü David Miller’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı, C40 Başkanı Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti’nin açılış konuşmasıyla başladı.

    10 alandaki stratejik adımları özetledi

    Çevrimiçi toplantıda konuşan İmamoğlu, "İBB olarak, C40’ın misyonunu, küresel değişimdeki rolünü önemsiyor ve bu büyük değişimin aktif bir parçası olmak istiyoruz" dedi. Göreve geldikten sonra hazırladıkları 'Yeşil ve Adil İyileşme' planının, Kovid-19’a karşı verilen mücadelede ve olası krizlere yönelik hazırlıklar için bilimsel bir kılavuz niteliğinde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, metro imalatlarından aktif yeşil alan miktarını artırmaya, akıllı şehir uygulamalarından atık maddelerden enerji üretimine kadar 10 farklı alanda attıkları stratejik adımları özetledi.

    'İstanbul trafiğinde fosil bazlı araçların oranını azaltacağız'

    Sürdürülebilir bir toplu taşıma ağı oluşturmak için başlatılan yeni hatlarla, 2025 yılında metro ağını 261 kilometreden 425 kilometreye çıkaracaklarını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

    • "Bu sayede İstanbul trafiğinde fosil bazlı araçların oranını azaltacağız. Otobüs hatlarımızı hibrit otobüslerle yeniliyoruz. Şehrimizde 50 yeni vapur hattını hayata geçirdik. İstanbul’u yaşanabilir bir şehir haline getirmek için aktif yeşil alan miktarımızı önemli ölçüde artırdık. Otoparklarımız başta olmak üzere, hizmet noktalarımızda güneş enerji santralleri ile 2024 yılına kadar yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payını, yüzde 18’e çıkarmak için adımlar attık.
    • Günde 18 bin 195 ton ile pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla katı atık üretilen İstanbul’da, 2020 yılında, 455.892 MWh elektrik elde ettik, kompost ve geri dönüşüm oranlarını artırdık. Büyük veri temelli teknolojileri hem trafik sorunlarımızın aşılmasında hem de akıllı şehir çözümleri için kullanmaya başladık. ‘Adaptif Trafik Yönetim Sistemi’ (ATAK) ile karbon emisyonunda yüzde 18 azalma sağladık. İnşaatını tamamlayarak hizmete açtığımız yeni enerji üretim tesisimiz sayesinde, 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak ve yıllık 3,6 milyon ton karbon salınımının engellenmesini sağlayacağız."

    'Dayanışmanın önemine inanıyoruz'

    "İstanbul’u 2050 yılında, ‘karbon-nötr’ ve dirençli bir şehir haline getirmek için, ‘İklim Değişikliği Eylem Planımızı’, C40’tan teknik bir ekiple revize ediyoruz" diyen İmamoğlu, "Bu süreci yönetmek üzere tarihimizde ilk kez ‘Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü’nü kurduk. Şehrimizin sorunlarını, ‘BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ doğrultusunda değerlendirmeyi ve tüm paydaşların demokratik katılımıyla çözmeyi ana yaklaşım olarak kabul ettik. Bu oturumun da konularından olan Avrupa şehirlerinin Kovid-19 salgını ile derinleşen iklim değişikliği mücadelesinde teknik ve mali iş birlikleri yoluyla dayanışmalarının önemine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Avrupa, değişim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, Ekrem İmamoğlu
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