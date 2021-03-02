Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'ya: DMO ile Sinovac’ın yaptığı anlaşma benim elimde var, sana gönderebilirim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.
Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/oZMH7i99hH— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 2, 2021
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz, birileri gibi belli çevrelere kaynak aktarmıyoruz. Bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz.
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19 yıl geçmiş hâlâ insan haklarını düşünüyorlar. Yeniden toplantı yapacağınıza dünya kadar yayın var. Bunların dünyadan haberi yok.
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Niğde-Ulukışla-Aksaray yolundan şikâyet ettiler, Kanal İstanbul’la uğraşacağına yapsana demiryolunu. Aksaray esnafı perişan, orada da büyük işsizlik var. Anadolu’ya bir yüzünü çevir ya.
'Tasarruf yapacaksan Saray’dan başlayacaksın'
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2 milyon 658 bin öğrenci EBA’ya eğitime ulaşamıyorsa ne sınavı yapacaksınız? '19 yıldır eğitimde tasarruf yapıyoruz' diyorlar. Tasarruf yapacaksan Saray’dan başlayacaksın. Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini bir deneme tahtasına dönüştüren, çocuklarımızı kobay olarak kullanan bu iktidara ilk seçimde bütün anne ve babaların ders verme zamanı gelmiştir. Sandık gelecek seni bu hale düşüren bu iktidara oy vermeyeceksin, demokrasinin gereği bu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ek ders karşılığında çalışan personelin çok ciddi sorunları var. Bana gelen metni okuyunca bunun grup toplantısını aştığını gördüm. Bu insanların iş güvenliği yok, her talimata uymak zorundalar. Özlük hakları yetersiz. Meclis araştırmasında dile getireceğiz. Hangi partiler sorunlarına sahip çıkıyor, vatandaşlarımız görsün.
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71 yerde patates üreticimiz var. Ekim- kasım ayında hasatlar yapıldı, 4 aydır depoda tutuyor üretici.
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Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifi kurumlarımız var, patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Patatesininizi hükûmet almazsa sandığa gittiğiniz zaman bu konuda iktidara dersini vermelisiniz.
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Eğitim konusunda pek çok sorunu dile getirdim. Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini deneme tahtasına dönüştüren bu iktidara bütün anne babaların ders verme zamanı geldi, geçiyor.
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Sadece ve sadece çocuklarınız için iktidara ders verin. 20 bin öğretmen ataması yaptılar.
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Eğitimde tasarruf olmaz. Eğitim sınıf atlatılır. Eğitim için iktidarın fedakârlık yapması lazım. Kanal İstanbul için inat edeceğine eğitim için inat et.
'Erdoğan sana doğru bilgi vermiyor, seni aldatıyor'
- Çinden 1 milyon doz aşı bedava alındı mı? Bedava alınan aşı 12 dolardan 12 milyon dolara fatura edildi mi?
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(Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya) Siz aracı yok diyorsunuz, size aracı yok diyen kim onu iyi tanı. O kişi size doğru bilgi vermiyor, sizi aldatıyor. Senin bütün bakanların ve adına çalıştığın Erdoğan sana doğru bilgi vermiyor, seni aldatıyor.
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Devlet Malzeme Ofisi’yle Sinovac’ın yaptığı anlaşma benim elimde var, senin bulamadığın o anlaşmayı ben sana gönderebilirim.
'CHP iktidarında gelseydi 1 milyon doz aşıyı Filistin'e gönderilirdi'
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Keymen İlaç, DMO’nun istediği teminatı vermiyor, veremiyor. Bunu da Sinovac da teyit ediyor. Sayın Bakan’ın bundan haberi vardır herhalde. DMO, Hazine ve Maliye Bakanı’na bağlı, onun açıklaması lazımdı. Sağlık Bakanı’nın sırtına yıkıyorlar. 1 milyon doz aşı CHP iktidarında gelseydi 1 milyon doz aşıyı Filistin'e gönderilirdi.
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Havuz gazetesine seslenelim, bütün belgeleri veririz.
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128 milyar dolar… Bunu uzun süredir dile getiriyorum. Erdoğan, 128 milyar doları kime sattın? “2020 yılı para ve kur politikası” Merkez Bankası’nın sitesinde var. Merkez Bankası, 'Döviz kurunu politika aracı olarak kullanmıyoruz' diyor.
'Saray ve beslemelerinin tamamı büyüdü'
- TÜİK “Türkiye 1.8 büyüdü” demiş. Çifçilere, esnafa, işsize soruyorum ekonomik büyüme yok. Saray ve beslemelerinin tamamı büyüdü. Yeri geldiğinde her ay 5 ayrı yerden maaş alanlar büyüdü. 5’li çete büyüdü.
- Sen ve damadın el ele verdiniz 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Sorumlusu sensin! Bahçeli'ye sesleniyorum. Milliyetçilik bu mu? Vatanseverlik bu mu?
'Eleştiri yapıyorsun, ben de seni hapse atacağım' demek olmaz'
- (Dokunulmazlık açıklaması) Milletvekili her türlü eleştiriyi yapmalı. İktidar bundan rahatsız olur. “Eleştiri yapıyorsun, ben de seni hapse atacağım” demek olmaz.
- Cumhuriyet Halk Partisi haksızlıklar karşısında susmaz! Biz bildiğimiz yoldan yürürüz. Anayasa'ya göre. 83. madde. Siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı konusunda grup kararı alınamaz.
- Her bir milletvekili dosyaya bakar ona göre oyunu kullanır. Milletvekillerine sağlanmış önemli bir güvencedir. Bunu da almak istiyorlar. Milletvekilinin dokunulmazlığı bir kişinin iradesine bırakılamaz. Milli iradeye ihanettir. Hakarettir milli iradeye.
- Yine Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum. Bu tablonun neresi yerli, neresi milli? Gayri millileri destekliyorsunuz. Gayri millilerin arkasından gidiyorsunuz.
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