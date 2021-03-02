Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'ya: DMO ile Sinovac’ın yaptığı anlaşma benim elimde var, sana gönderebilirim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Niğde-Ulukışla-Aksaray yolundan şikâyet ettiler, Kanal İstanbul’la uğraşacağına yapsana demiryolunu. Aksaray esnafı perişan, orada da büyük işsizlik var. Anadolu’ya bir yüzünü çevir ya.

19 yıl geçmiş hâlâ insan haklarını düşünüyorlar. Yeniden toplantı yapacağınıza dünya kadar yayın var. Bunların dünyadan haberi yok.

2 milyon 658 bin öğrenci EBA’ya eğitime ulaşamıyorsa ne sınavı yapacaksınız? '19 yıldır eğitimde tasarruf yapıyoruz' diyorlar. Tasarruf yapacaksan Saray’dan başlayacaksın. Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini bir deneme tahtasına dönüştüren, çocuklarımızı kobay olarak kullanan bu iktidara ilk seçimde bütün anne ve babaların ders verme zamanı gelmiştir. Sandık gelecek seni bu hale düşüren bu iktidara oy vermeyeceksin, demokrasinin gereği bu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ek ders karşılığında çalışan personelin çok ciddi sorunları var. Bana gelen metni okuyunca bunun grup toplantısını aştığını gördüm. Bu insanların iş güvenliği yok, her talimata uymak zorundalar. Özlük hakları yetersiz. Meclis araştırmasında dile getireceğiz. Hangi partiler sorunlarına sahip çıkıyor, vatandaşlarımız görsün.

71 yerde patates üreticimiz var. Ekim- kasım ayında hasatlar yapıldı, 4 aydır depoda tutuyor üretici.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifi kurumlarımız var, patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Patatesininizi hükûmet almazsa sandığa gittiğiniz zaman bu konuda iktidara dersini vermelisiniz.

Eğitim konusunda pek çok sorunu dile getirdim. Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini deneme tahtasına dönüştüren bu iktidara bütün anne babaların ders verme zamanı geldi, geçiyor.

Sadece ve sadece çocuklarınız için iktidara ders verin. 20 bin öğretmen ataması yaptılar.