Ataşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine işçilerin grev kararı aldığı Ataşehir Belediyesi'nde anlaşmaya varıldı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubenin örgütlü olduğu Ataşehir Belediyesi'nde bugün toplu sözleşme imzalandı. İlk yıl yüzde 8, ikinci yıl yüzde 10’a imza atılan sözleşmeye göre en düşük işçi ücreti asgari geçim indirimi hariç net 3 bin 175, giydirilmiş 4 bin 918 lira oldu.
Belediye örnek yönetim anlayışıyla kamauoyunun dikkatini çeken;Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın @battalilgezdi34 toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrasi işçi temsilcisi ve sendika yetkilileriyle görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandigini açıkladı.— CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı (@CHPAtasehirilce) March 1, 2021
İşçilerimize Hayırlı olsun pic.twitter.com/DOv0vTYjyQ
Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararı almış, 2 Mart’ta uygulama üzere 19 Şubat günü grev kararını belediyeye asmıştı.
Bu süre içerisinde Kadıköy ve Maltepe belediyelerinde ise işçiler greve çıkmış ancak daha sonra Genel-İş Genel Merkezi tarafından toplu sözleşme imzalanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)