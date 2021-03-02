Ataşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ataşehir Belediyesi DİSK Genel İş Sendikası arasında greve bir günden az bir süre kala sözleşme imzalandı. İlk yıl yüzde 8, ikinci yıl yüzde 10 zam anlaşmasıyla imza atılan sözleşmeye göre en düşük işçi ücreti asgari geçim indirimi hariç net 3 bin 175, giydirilmiş 4 bin 918 lira oldu.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine işçilerin grev kararı aldığı Ataşehir Belediyesi'nde anlaşmaya varıldı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubenin örgütlü olduğu Ataşehir Belediyesi'nde bugün toplu sözleşme imzalandı. İlk yıl yüzde 8, ikinci yıl yüzde 10’a imza atılan sözleşmeye göre en düşük işçi ücreti asgari geçim indirimi hariç net 3 bin 175, giydirilmiş 4 bin 918 lira oldu.

Belediye örnek yönetim anlayışıyla kamauoyunun dikkatini çeken;Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın @battalilgezdi34 toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrasi işçi temsilcisi ve sendika yetkilileriyle görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandigini açıkladı.

İşçilerimize Hayırlı olsun pic.twitter.com/DOv0vTYjyQ — CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı (@CHPAtasehirilce) March 1, 2021

Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararı almış, 2 Mart’ta uygulama üzere 19 Şubat günü grev kararını belediyeye asmıştı.

Bu süre içerisinde Kadıköy ve Maltepe belediyelerinde ise işçiler greve çıkmış ancak daha sonra Genel-İş Genel Merkezi tarafından toplu sözleşme imzalanmıştı.