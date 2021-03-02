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    Restoranlar açıldı: AVM'lerin yemek katlarında yoğunluk yaşandı

    Restoranlar açıldı, AVM'lerin yemek katları doldu: 'Oturarak yemek yemek gerçekten mutluluk'

    © DHA
    Türkiye
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    Kontrollü normalleşme sürecinde yüksek riskli iller dışında tüm illerde kafe, restoran ve pastaneler açıldı. Oturarak müşteri kabul edilmesi kararının ilk gününde AVM'lerin yemek katlarının dolduğu görüldü.

    Dün yapılan kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde restoran ve kafelerin, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceği ifade edildi.

    Yasağın kalkmasının ardından yüksek riskli iller içerisinde yer alan İstanbul'da da kafe ve restoranlar açıldı. Kontrollü normalleşmenin ilk gününde AVM'lerin yemek katlarında müşteri yoğunluğu görüldü.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
    © AA
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kontrollü normalleşme' adımlarını açıkladı

    Çoğunlukla AVM çalışanları ve yakında çalışanların yemek yemek için gediği görüldü. Kimileri kontrollü normalleşmeden memnun olduğunu dile getirirken kimileri ise erken bir karar olduğunu ifade etti.

    Yemek yemek için AVM'ye gelen Serkan Uladağ, "Oturarak yemek yemek gerçekten mutluluk. Daha önce alıp ayaküstü yiyorduk. Büyük bir lüksmüş gerçekten. Farklılık her zaman mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder" dedi.

    Kübra Kayaoğlu ise özellikle bu durumun esnaf için mutluluk verici olduğunu dile getirirken, "Geldiğimizde garipsedik zaten alıp gideceğiz diye düşündük ama oturup yiyebildik" diye konuştu.

    'Bu karar bizi geriye götürecek'

    © AA
    İçişleri Bakanı Soylu: Kontrollü normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

    Kararı doğru bulmadığını belirten AVM çalışanlarından Nefise Berberoğlu, "Personel olduğumuz için mecburen gelip oturacağız ancak erken bir karar olduğunu düşünüyorum. İlk gün olmasına rağmen AVM'ye girenlerin sayısında artış var. İnsanların 'her zaman yemek yediğimiz yerde buluşalım' diyerek randevulaştığını duydum. Bizi geriye götürecek bence" ifadelerini kullandı.

    Besime Kartal da "Çok zorunlu olmadığı sürece çıkmayı düşünmüyorum. Bu kararın erken olduğunu düşünüyorum. Temkinli olmaya devam edeceğim. Yeni kararın kalabalığı artıracağını ve mutasyonlu virüsü yayacağını düşünüyorum" dedi.

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    Etiketler:
    kontrollü normalleşme, Karar, Kalabalık, Restoran, Yemek, AVM
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