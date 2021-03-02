Polisi öldürmek istedi, 'Bir daha yapacak mısın' sorusuna 'Söz veremem' dedi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polis memuruna makasla saldırarak öldürmeye çalışan 17 yaşındaki genç kız, mahkeme heyetinin, 'Bir daha yapacak mısın?' sorusunu, 'Net bir şey söyleyemem, söz veremem' diyerek yanıtladı.

5 Temmuz 2020’de Kocaeli’nin Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 17 yaşındaki genç kız polis merkezinin bahçesindeki polis memurunun yanına giderek, 'seni öldürmem lazım' deyip, elindeki makasla karnına ve göğsüne saplamaya çalıştı. Polis memuru, genç kızın elinden makası almaya çalıştığı esnada ise şüpheli genç kızın parmağı kesildi. Elindeki makası alan polis memuru, sanığın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

‘Bir daha öyle bir şey yapar mıyım, bilmiyorum’

'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs etme' suçundan yargılanan sanık genç kızın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Savunmasında olay gününü anlatan sanık, "Polislerin hakkımda konuştuğunu hissettim. Olay tarihinde polis memuruna makas ile saldırdığım doğrudur. Onu öldürürsem artık beni takip etmeyeceğini düşündüm. Polislerin beni takip ettiğini düşünüyorum. Ben bir kez intihar etmeye çalıştım. İntihar girişimimden sonra 3 kez hastanede tedavi gördüm. Saldırdığım polis memurunu tanımıyorum. Bir daha öyle bir şey yapar mıyım? Bilmiyorum. Bir şey söyleyemem, söz veremem" dedi.

‘Psikolojik tedavi görüyor, ailesinin yanından ayrılması veya alınması halinde daha ciddi sıkıntılar doğabilir’

17 yaşındaki sanığın gerçeklik algısının bozuk olduğunu söyleyen Pedagog Gülçin Karsavuran Türkkal, "Duruşmaya girmeden önce sanık ile konuştum. Kendisi psikolojik tedavi görmektedir. İfadesi ve anlatımı itibari ile yaşıtları ile aynı fiziksel ve ruhsal gelişime sahip olduğu kanaatindeyim, ancak psikolojik açından sorunları olabilir. Ailesinin yanından ayrılması veya alınması halinde daha ciddi sıkıntılar doğabilir. Başkalarına zarar verebilir. Danışmanlık tedbirlerinin uygulanması kanaatindeyim" diye konuştu.