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    Ankara'da normalleşme kararları açıklandı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103021043934632-ankarada-normallesme-kararlari-aciklandi/

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin aldığı kararlar açıklandı. Buna göre Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi ve hafta sonlarında 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

    Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, bazı kararlar aldığı belirtildi.

    Açıklamada, il genelinde uygulanmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda oy birliğiyle alınan kararlara yer verildi.

    Buna göre, Ankara genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Aralık 2020 tarihli kararında belirlenen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarda yapılan eklemeler dahil) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

    Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi ve hafta sonlarında 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

    65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bu kişiler, toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

    Yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak

    Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri, 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

    Bu iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan masalar ve koltuklar arasındaki mesafe koşulları göz önünde bulundurularak, açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanacak.

    Mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. Yeme-içme yerleri, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

    Nikah ve düğünlerde, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılacak

    Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Bu tesislere girişlerde HES kodu sorulacak, seyirci, refakatçi, misafir alınmayacak.

    Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılacak, katılımcı sayısı 100'ü geçmeyecek ve törenler 1 saatle sınırlı olacak.

    Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek.

    Sınavlar, seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze

    Eğitim ve öğretimde 2 Mart 2021 tarihi itibarıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak, destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilecek.

    İlkokullarda iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda haftada iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan, 12. sınıflarda haftada 16-24 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak. Sınavlar, seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılacak.

     

    Etiketler:
    normalleşme süreci, Normalleşme, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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