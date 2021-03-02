Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı.

Erdoğan, toplantının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. pic.twitter.com/Tby8O0be8m — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 2, 2021

​Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi. İki liderin görüşmesinin detaylarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.