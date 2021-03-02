Normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71

Koronavirüs önlemleri kısmen gevşetilirken İstanbul’da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 18:00 itibariyle kent genelinde yoğunluk yüzde 71 seviyesine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası koronavirüs önlemlerine ilişkin alınan yeni kararları açıklamıştı.

Restoranların yarı yarıya müşteriyle açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi ve kamu kurumlarında normal mesai düzeni kararı sonrası yoğunluk yaşandı.

E5 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları ile Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18:00 itibariyle trafik yüzde 71 seviyesine kadar çıktı.

Kontrollü normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü https://t.co/gMhJ0L0YGl pic.twitter.com/durtSwDIh5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 2, 2021

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