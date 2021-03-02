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    Çorbacı, restoran

    Normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbullular'dan paça çorbacılara yoğun ilgi

    © İHA / CANER SÖNMEZ - HALİL ENES SUCU
    Türkiye
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    İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan lokantalar belirli saatler arasında hizmete açıldı. 2 aydır kapalı olan lokantalar açılınca vatandaşlar paça çorbasına akın etti.

    Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalle süreci kapsamında İstanbul’da lokantalar, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler hizmete açıldı.

    Lokantaların 07.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar soluğu Fatih’teki tarihi paça çorbacısında aldı. Yüzde 50 kapasiteyle hizmet veren lokantada sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildiği belirtildi.

    'Hepimiz için bir mutluluk kaynağı'

    İHA'nın haberine göre lokantaya paça çorbası içmek için gelen Şakir Çoban, “Artık insanlar yüzde 50 kapasiteyle de olsa rahat rahat lokantalara girip çıkabilecek. Bu hepimiz için bir mutluluk kaynağı. Sıcak çorba, sıcak yemek yeme şansına sahip oluyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

    'Hastalandığınız zaman çok faydalı'

    Paça çorbası dışında çok sayıda yemek çeşidi olduğunu söyleyen Çoban, “Burada her türlü yemek var. Özellikle paça çorbası. Günlük yaklaşık 20-30 çeşit sulu yemek çıkıyor. Pilav çeşitleri falan da çıkıyor. Tarihi bir yer. 55 yıllık bir mekandan bahsediyoruz. Çevredekilerin en iyisi. Belki de İstanbul’un en iyisi. Esnaf lokantası olarak en iyi yerlerden biri. Paça çorbası çok lezzetli bir yemek Özellikle ilik için. Hastalandığınız zaman çok faydalı. Özellikle kırıklara yönelik çok içilen bir çorba” dedi.

    'Eski yaşantımıza dönmeyi arzuluyoruz'

    Lokantanın daimi müşterilerinden olan Ferit Yıldız, “Halk olarak zaten bu anı uzun zamandır bekliyorduk. İnşallah tedbirlere daha da dikkat ettikten sonra tam teşekküllü açılmayı, eski yaşantımıza dönmeyi arzuluyoruz. Hem esnaf için hem de vatandaş için zorlu bir süreçti. Bir toplulukta oturup yemenin tadı bir başkaydı. Esnaf için zaten çok zor zamanlardı. Onlar da inşallah bu süreçten sonra rahat bir nefes alırlar” şeklinde konuştu.

    'Şifa niyetine yeniyor'

    Lokantanın aşçıbaşısı Mücahit Kobal, “Millet paça çorbasını özlemiş. Paça çorbası içmek bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için şifa niyetine yeniyor. Bu günden itibaren başladık vatanımıza hayırlı olsun diyelim” dedi.

    'Korona savar diyebilirim'

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet verdiklerini ifade eden Kobal, “Bir masada 2 kişi oturtturuyoruz. Tedbir amaçlı ateş ölçümü yapıyoruz ve HES kodu alıyoruz. Bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum. Kısa zaman içerisinde zor durumlar geçirdik ama bundan sonra iyi bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Bizim paça çorbamızı şifa niyetine içebilirler. Her zaman tavsiye ederim. Korona savar diyebilirim” dedi.

    Etiketler:
    normalleşme süreci, Normalleşme, çorba, paça
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    Kovid-19 salgınında vaka sayısının düşük olduğu ve risk haritasında grubunda mavi kategoride olan Diyarbakır’da kontrollü normalleşme süreci başladı. Kontrollü normalleşme ile birlikte Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile Diyarbakır Valiliği daha önce kentte alınan kısıtlamaların yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Karar ile birlikte kahvehaneler, kafeler, lokanta ve restoran gibi işyerleri bugün ilk müşterilerini ağırladı. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) kayıtlarına göre 850 esnaf kepenk kapattığı 35 bin kişinin işsiz kaldığı Diyarbakır’da normalleşmenin ilk gününde işyerlerinin boş kalması dikkat çekti. Sokaktaki hareketliliğin eskisi gibi seyrettiği kentte, kahveler ve kafeler eski ilgiyi görmedi.
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