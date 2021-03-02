Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6521 öğrencinin YKS ücretini ödedi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin ve salgın nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerinin ödendiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödeyeceklerini duyurmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan ve şartları tutan 6521 öğrencinin YKS ödemesini yatırdı. Gençlere, öğrenci harçlıklarıyla birlikte toplam 300’er TL nakit ödeme gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Mansur Yavaş, “Sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağımızı söylemiştik. Başvuran 6521 evladımızın sınav ücretlerini harçlıklarıyla beraber hesaplarına yatırdık. Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle işsiz kalan çalışanların ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağımızı söylemiştik.



Başvuran 6521 evladımızın sınav ücretlerini harçlıklarıyla beraber hesaplarına yatırdık.



Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/sRGnz47eEX — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2021

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