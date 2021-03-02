Sağlık Bakanı Koca: Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin tüm illerinin "mavi" (düşük riskli) olması için çalışacaklarını belirterek, "Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı." uyarısında bulundu.