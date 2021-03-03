Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Osmanlı tuğralı saat kaldırıldı: 'Osmanlı kasabası değiliz'

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Osmanlı tuğrası figürlü saat belediye tarafından yerinden kaldırıldı.

Mart ayı meclis toplantısında konu, AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri tarafından gündeme getirildi.

Sorular üzerine açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, tuğra konusunda bir toplantı yaptıklarını, orada 'Ne görmek istiyorsunuz' diye sorduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizden başka 'orada bir tuğra görmek istiyorum' diyen olmadı. Büyük çoğunluk başka şeyler görmek istiyor. Havalimanı kavşağı olduğu için ve Gazipaşa isminin Atatürk tarafından verildiği için, Atatürk’ü ve Gazipaşa’yı anımsatan bir görsel istediler. Nasıl bir görsel olacağı konusunda karar vermiş değiliz. Sizlerin de görüşüne açığız. Tuğrayı düşündüğünüz, istediğiniz bir yer varsa oraya taşırız. Başkan olarak benim görüşüm, biz Osmanlı kasabası değiliz. Tamam saygımız sonsuz. Atalarımızdır. 16 Türk devletinden biridir ama Gazipaşa Osmanlı döneminde kurulmuş, ya da Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değil. Cumhuriyet döneminde kurulmuştur, ismini Atatürk vermiştir. Burası Atatürk, Gazipaşa ve havalimanı üçgeninde bir şeyler düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok arzu ederseniz, insanlar isterse oraya taşıyabiliriz. Biz her konuyu insanlara soruyoruz."

Başkan Yılmaz, itiraz eden MHP'lilere "Koyarken kime sordunuz? Ben kaldırırken niye soruyorsunuz? Bir önceki belediye başkanı koyarken kime sormuş? Kafasına göre koymuş, ben de kaldırıyorum. Benden sonra gelen de benim koyduğumu kaldırsın. Ama ben yine de 30-40 kişi çağırıp ‘Burada ne görmek istiyorsunuz?’ diye sormuşum. Bu Kur'an-ı Kerim değil. Tuğranın sanatsal bir değeri de yok. Bu bizim atalarımızın, padişahların kullandığı bir mühür. Olayı cumhuriyet ve Osmanlıyı kıyaslamaya yönlendirmeyin. Onlar da bizim atamız, Cumhuriyeti kuranlar da atamız" dedi.