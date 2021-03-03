'İthal edilen tohumlarda GDO’ya rastlandı' iddiası: 'Söylentileri bile ülkemizi zor durumda bırakacaktır'

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, , “Bu durumun bulaşmadan kaynaklandığına ilişkin bilgiler verilse de GDO’lu pamuk tohumlarının ülkeye nasıl girdiği veya nerelerde üretildiği bilinmemektedir. Alınan tüm tedbirlere rağmen GDO’lu pamuk tohumu ve pamuk yağı söylentileri bile ülkemizi, tohum ve pamuk üreticilerimizi uluslararası piyasada zor durumda bırakacaktır” dedi.
“Bu süreç içerisinde Türkiye, dünyadaki önemli ithalatçı ülke konumuna gelmiştir. Son dönemlerde destekleme ile üretim ve ekim alanları artmış olmasına rağmen geçen sene münavele uygulamasından dolayı üretim yüzde 40 azalmış, ithalat yüzde 40 artmıştır. İthalata ödenen döviz miktarı 2 milyar doları geçmiştir. Azalan üretim, ithalatın artması demektir.”
Bakırlıoğlu, Türkiye’nin dünyada GDO’lu pamuk üretiminin olmadığı 3 ülkeden birisi konumunda bulunduğunu, GDO’lu pamuk üretimi ve ithalatının yasak olduğunu vurguladı.
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