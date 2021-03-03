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    Teoman Sancar: Şantaj kasetiyle benden 1 milyon dolar istediler

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103031043938272-teoman-sancar-santaj-kasetiyle-benden-1-milyon-dolar-istediler/

    Hakkındaki iddialar nedeniyle CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar, şantaj kasetiyle kendisinden 1 milyon dolar istendiğini söyledi. Sancar, "Vermedim tabii, niye vereyim? Affedersiniz neyle ilgili kendimi aklayacağım? Tacizci değilim, tecavüzcü değilim, eşcinsel değilim. Pazarlığını yapmadım, gittim şikayet ettim" dedi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, hakkındaki çeşitli iddialar üzerine CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi okurlarına aktardı.

    "Sancar’ın 'Bana şantaj yapıyorlar' diye yaptığı suç duyurusu üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Bir kişi gözaltına alınıp, sorgulanmaya başladı. Ben işin özel hayatı ilgilendiren kısmıyla ilgili değilim. Ama kaset ve şantaj iddiaları önemli. Hem de çok önemli" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:

    • "Deniz Baykal bir kaset komplosuyla CHP’nin başından götürüldü. MHP’de bir dönem Genel başkan yardımcıları kaset şantajıyla istifa ettirildi. Onların siyasi bir hedefi vardı. FETÖ tarafından siyaset kasetler üzerinden tanzim edildi. 
    • Teoman Sancar’a 'kaset şantajı' yapanlar ise 1 milyon dolar para istemiş. Sancar istenen parayı vermeyince Denizli’den Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne uzanan bir trafik yaşanmış."

    Sancar'ın "Çocuklarıma, eşime, anneme, babama, abime psikolojik sıkıntı yaşattılar. Allah kimsenin başına vermesin. Üzüntüm bunun böyle paylaşılmasıdır" dediğini aktaran Selvi, "Soruşturma açılıp şantaj yapanların yakalanmaya başlanması, ifadelerinde para koparmak amacıyla bu görüntüleri kaydettiklerini itiraf etmeleri onu kısmen rahatlatmış. Soruşturma ile her şeyin daha netleşeceğine inanıyor" diye yazdı. Selvi yazısında şunları anlattı:

    'Bir insan bir kurşunla vurulur'

    "Teoman Sancar, konuşmamız boyunca ısrarla kendisine şantaj yapan çetenin ağır bir saldırısına maruz kaldığını anlattı.

    'Bir insana bir mermiyle vurulur. Bana üçüyle saldırdılar. Ataşehir-Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir günde mi buldunuz?' diye sordu.

    'Soruşturma bitsin konuşacağım'

    En çok kaset şantajına maruz kaldığı eşcinsellik iddiaları yaralamış. 'Sadece eşcinsellikle ilgili değil, ondan sonra yapılan kumpas çok büyük ve çok pis bir kumpas var. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de affedersiniz ihale yolsuzluğu. Ben Teoman Sancar olarak bunların hiçbirisinin içinde olmadığımı kamuoyuna anlatacağım. Ama soruşturmanın bitmesini lazım. Çünkü iş yargıda' dedi.

    'Benden 1 milyon dolar istediler'

    Şantajcıların hazırladığı kaseti izlememiş ama haberi olmuş. Zaten o kaset üzerinden şantaj yapmışlar. 'Benden bir milyon dolar para talep edildi iki kez üst üste. Vermedim tabii, niye vereyim? Affedersiniz neyle ilgili kendimi aklayacağım? Tacizci değilim, tecavüzcü değilim, eşcinsel değilim. Pazarlığını yapmadım, gittim şikâyet ettim' diye anlattı.

    Üç soru

    Kendisine kasetle şantaj yapanları 1 hafta 10 gün önce savcılığa şikâyet etmiş Teoman Sancar. Cumartesi günü ise CHP Genel Merkezi’nin talebi doğrultusunda partisinden istifa etmiş. Telefonu kapatırken, 'Ben neden biri taciz ve tecavüzden, biri eşcinsellikten, biri de ihale yolsuzluğundan olmak üzere aynı anda üç şeyle neden suçlanıyorum?' diye soruyordu."

    Etiketler:
    CHP, kaset, Dolar, Şantaj, Teoman Sancar
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