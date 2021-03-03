Nükleer tıp uzmanından sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın

Sahra Çölü'nden bu ayın başlarında Fransa'ya gelen toz, radyoaktif kalıntılarını da ülkeye taşıdı. Bu durum ilerde Türkiye'ye de beklenen toz taşınımı nedeniyle endişeye neden oldu. Doç. Dr. Taşdemir, toz bulutunun içinde ne kadar sezyum 137 bulunduğuna dair net bilgi olmadığını belirterek, olası durumda halkın uyarılması gerektiğini söyledi.