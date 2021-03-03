Habertürk yazarı Par: Kabaktepe'nin Kaftancıoğlu'na kahve daveti AK Parti içinde yüzleri ekşitmiş belli ki

Habertürk yazarı Kübra Par, AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'nin CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı kahve davetini köşesine taşıdı. Par, Kabaktepe ve AK Parti'yi yakından tanıyan bir ismin yorumlarını aktardıktan sonra "Kabaktepe’nin kahve daveti AK Parti’de yüzleri ekşitmiş belli ki" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı kahve davetini değerlendirdi.

"Siyasetin kutuplaşma ortamında elbette bu karşılıklı jestler çok güzel fakat Kaftancıoğlu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Partililerin son dönemde en çok hedef aldığı isimdi" diyen Par, ardından Kabaktepe'nin davetinin AK Parti içinde nasıl karşılandığını soruşturduğunu söyledi. Par, şunları aktardı:

"Kabaktepe'yi ve partiyi yakından tanıyan bir isim şu yorumu yaptı: 'Osman siyasete yeni atıldı. Onun heyecanı içinde davranarak Kaftancıoğlu'nun ziyaret isteğine karşı alicenaplık gösterdi ama partide biraz tepki var. Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı’na karşı çok sert ve kabul edilmez ifadeleri olmuştu. Bu nedenle doğrudan kendisine bir şey demezler ama memnuniyet de yaratmadı.'

Kabaktepe’nin kahve daveti AK Parti’de yüzleri ekşitmiş belli ki."