Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '5 paralık' tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaretleri nedeniyle "5 paralık" dava açtıklarını duyurdu.
Çelik, paylaşımında şu ifadelerin kullandı:
"Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Erdoğan hakkında; Geçen Çarşamba günü seviyesizce ifade ettiği, 'Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz' hakaret sözleri nedeniyle, bugün, yine 5 Paralık dava açtık! Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!"
Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Erdoğan hakkında;— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) March 3, 2021
Geçen Çarşamba günü seviyesizce ifade ettiği,
“Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz” hakaret sözleri nedeniyle
Bugün, yine 5 Paralık dava açtık!@kilicdarogluk’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!..
Erdoğan ne demişti?
Erdoğan geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP ve İYİ Parti'yi hedef alarak "Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz" ifadelerini kullanmıştı.
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