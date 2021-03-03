Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '5 paralık' tazminat davası

Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Erdoğan hakkında;



Geçen Çarşamba günü seviyesizce ifade ettiği,



“Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz” hakaret sözleri nedeniyle



Bugün, yine 5 Paralık dava açtık!@kilicdarogluk’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!..