Üsküdar'da 80 yaşındaki adam, bankta otururken tabancayla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Üsküdar Meydanı’nda saat 10:00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre bankta oturan 80 yaşındaki E.E.Ö., tabancasını kafasına tutarak tetiğe bastı.

Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın öldüğünü tespit etti. Ceset incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan Eser Kaygı, "Burada simit satıyordum. Pat diye bir ses geldi. Baktık, adam kanlar içinde yerde yatıyor. Polis, ambulans çağırdık" dedi.