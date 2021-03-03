Cem Küçük: Çözüm süreci Türk tarihinin en büyük işi

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında Prof. Dr. Ersan Şen ile Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük arasında çözüm süreci üzerine sert bir tartışma yaşandı.

Ersan Şen'in "Çözüm süreci yanlış" ifadesine tepki gösteren Cem Küçük, "Yanlış değil, Türk tarihinin en büyük işi" diyerek çözüm sürecine destek çıktı.

Küçük'ün bu sözlerini eleştiren Şen ise "Yanlış. Hukuki değil, temeli yok. Başarılı olmayacağı aşikar. Hep FETÖ'cülere bağlıyorsun. O sürecin başlangıcını da FETÖ'cüler mi yaptı. Kim vardı başlangıçta?" yanıtını verdi.

Cem Küçük "FETÖ'cü teröristlerle PKK'lı teröristler anlaştı" deyince Ersan Şen "Devlet bunun farkına varamadı mı. Böyle bir şey olur mu? Devletin istihbaratı yok mu? Bunları ayıklayamıyor mu? 15 temmuz'a gelmemize gerek var mıydı?" diyerek tepki gösterdi.