Kılıçdaroğlu 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' diyerek 8 maddelik liste paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla iktidara gelmeleri durumunda ilk hafta neler yapacaklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, 8 maddenin yer aldığı paylaşımında şunları kaydetti:

"- Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.

- Esnafın, pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silecek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

- Bir kararname ile esnafın stopaj vergisini kaldıracağız.

- Çiftçilerin, bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız... pic.twitter.com/eeCNexKvXR — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 3, 2021

- KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda, anaparayı makul taksitlere böleceğiz.

- Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte, hak sahiplerine teslim edeceğiz.

- 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.

- Hangi koşulda bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız."