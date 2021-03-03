Kılıçdaroğlu 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' diyerek 8 maddelik liste paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla iktidara gelmeleri durumunda ilk hafta neler yapacaklarını anlattı.
Kılıçdaroğlu, 8 maddenin yer aldığı paylaşımında şunları kaydetti:
"- Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.
- Esnafın, pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silecek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.
- Bir kararname ile esnafın stopaj vergisini kaldıracağız.
- Çiftçilerin, bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.
İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız... pic.twitter.com/eeCNexKvXR— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 3, 2021
- KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda, anaparayı makul taksitlere böleceğiz.
- Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte, hak sahiplerine teslim edeceğiz.
- 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.
- Hangi koşulda bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız."
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