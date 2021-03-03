İçişleri Bakanlığı'ndan YSK'nın talebi doğrultusunda genelge

İçişleri Bakanlığı, 'yüksek' ve 'çok yüksek' risk grubunda yer alan illerdeki sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili YSK'nın talebi doğrultusunda yeni bir genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) talebi doğrultusunda 81 ilin valiliğine yeni genelge gönderdi.

Buna göre 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler, 'yüksek' ve 'çok yüksek' risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.