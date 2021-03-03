Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Düşük ve orta riskli illerde kısıtlama saati 22:00 ya da 00:00'a doğru kaydırılabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kademeli normalleşmeyle ilgili olarak "Önümüzdeki dönemde düşük ve orta riskli illerde sınırlama 22.00 ya da 00.00'a doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili ön çalışmalar var" dedi.

Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, hafta içi saat 21:00 ile 05:00 arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

Akın, zaman zaman "Gündüz virüs ortada yok, akşam sokağa çıkıyor" esprilerinin yapıldığını hatırlatarak "Güzel bir espri olmakla beraber doğru bir bilgi değil; çünkü akşam en büyük sıkıntı özellikle lokanta, kafe, pastane ya da restoran buralarda uzun süre oturarak yemek yenmesi, sohbet edilmesi. Buralar kapalı olduğu için bu toplantılar genellikle büyük salonlarda veya evler içinde yapılmaya başlandı" dedi. Akın, şöyle devam etti:

"O zaman 21:00 saatini sınır koyduğunuz zaman genellikle ev içerisindeki o büyük toplantıları engellediğimizi düşünüyoruz. Buna ait de elimizde çok fazla kanıt var. Mühim olan ev içindeki toplantıları engelleyebilmek; çok büyük aile toplantılarının yapılması, bir anda hastalığın kümeleşerek çevreye yayılmasına sebep oluyor. Bu nedenle 21:00'den sonra sokağa çıkmanın durdurulmuş olması ya da kısıtlanması önemli bir nokta."

'Aldığınız riski ölçmeniz ve takip etmeniz lazım'

Akın, turuncu ve kırmızı illerde hafta içi akşam sokak kısıtlamasının 21:00'den itibaren devam etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: