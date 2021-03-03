Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Düşük ve orta riskli illerde kısıtlama saati 22:00 ya da 00:00'a doğru kaydırılabilir

Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, hafta içi saat 21:00 ile 05:00 arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.
Akın, zaman zaman "Gündüz virüs ortada yok, akşam sokağa çıkıyor" esprilerinin yapıldığını hatırlatarak "Güzel bir espri olmakla beraber doğru bir bilgi değil; çünkü akşam en büyük sıkıntı özellikle lokanta, kafe, pastane ya da restoran buralarda uzun süre oturarak yemek yenmesi, sohbet edilmesi. Buralar kapalı olduğu için bu toplantılar genellikle büyük salonlarda veya evler içinde yapılmaya başlandı" dedi. Akın, şöyle devam etti:
- "O zaman 21:00 saatini sınır koyduğunuz zaman genellikle ev içerisindeki o büyük toplantıları engellediğimizi düşünüyoruz. Buna ait de elimizde çok fazla kanıt var. Mühim olan ev içindeki toplantıları engelleyebilmek; çok büyük aile toplantılarının yapılması, bir anda hastalığın kümeleşerek çevreye yayılmasına sebep oluyor. Bu nedenle 21:00'den sonra sokağa çıkmanın durdurulmuş olması ya da kısıtlanması önemli bir nokta."
'Aldığınız riski ölçmeniz ve takip etmeniz lazım'
Akın, turuncu ve kırmızı illerde hafta içi akşam sokak kısıtlamasının 21:00'den itibaren devam etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
- "Düşük ve orta riskli illerde önümüzdeki dönemde 21:00 değil, belki 22:00 ya da 00:00'a doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili ön çalışmalar var, takip etmek lazım. Virüs klasik bilgilere uymadığı için kısıtlamayı kaldırırsınız ya da gevşetirsiniz, olayın gidişine bakarsınız. Eğer artış varsa bunun nedenini bulmaya çalışırsınız ona göre önlem alırsınız. Bir bakıma virüs bizimle satranç oynuyor. Biz hamle yapıyoruz o da bir hamle yapıyor.
- Karşımıza çıkan mutasyonlar onun başka bir hamlesi oldu. Çok iyi ve iyi olan illerde gevşetilebilir. 21:00'den 22:00'a kaydırılabilir. Ama kaydırmak demek risk alıyorsunuz demektir. Aldığınız riski ölçmeniz ve takip etmeniz lazım. Eğer aldığınız risk gerçekten size zarar vermeye başlıyorsa, geriye tekrar dönersiniz."
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