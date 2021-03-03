Karamollaoğlu'ndan HDP açıklaması: Siz birini kapatırsınız, bir başkası çıkar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması tartışmalarına değinerek "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar" diye konuştu.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

SP lideri kamuyounu gündemini meşgul eden "HDP'nin kapatılması" tartışmalarına ilişkin bir soruya da siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek "Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar" diye yanıt verdi.

Karamollaoğlu normalleşme kararlarının "ekonomik ve sosyal bunalım"ı bir nebze rahatlatacağını belirtti.

SP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin de "İktidar partisi adalet reformu diye birtakım teklifler getirecek. Çoğunluğu olduğu için geçecek. Ne değişecek? Zihniyet değişmeden kanunları değiştirmek bir mana ifade etmiyor. Adalet haksızlıklar karşısında mazlumun yanında olmalıdır, iktidarın değil" değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, AK Partili Cahit Özkan'ın "HDP hukuken kapatılacaktır" açıklaması hatırlatılarak sorulan soru üzerine şunları kaydetti:

"Bu tip konular üzerinde müzakerenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar."