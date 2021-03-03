AK Partili Özkan: 2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'ye ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Özkan, "2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir kez daha basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının "Muhalefet yargıya talimat olarak eleştiri yaptı. Bir başvurunuz olacak mı?" şeklindeki sorusuna "Burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur" yanıtını veren Özkan, şöyle devam etti:

"Bu anlamda AK Parti siyaseti, kurulduğu günden bugüne kadar her daim milli iradenin hakimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışıyla tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır.

Biz inşallah HDP’yi milletimizin bu rahatsızlığını bilerek, HDP’ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın da HDP’den rahatsızlığını bilerek çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz ve Türk siyaseti tarihinde kardeşlik hukukuna kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz."

Özkan, dün Meclis’te düzenlediği bir basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması çağrısıyla ilgili pozisyonlarının ne olduğuna dair soruya yanıt vermişti.

Özkan, "HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır. Biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız" ifadelerini kullanmıştı.