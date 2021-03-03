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    Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı davası: Sanıklara hastane çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama cezası verildi

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    Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 2 sanığın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartını 'haftada bir gün imza atma', 3 sanığın 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını da hastane çevresine yaklaşmama' adli kontrol şartına çevirdi.

    Geçen yıl 21 Eylül'de silahlı kavgada kardeşi Fırat ile birlikte yaralanan Ahmet Özel, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede Fırat Özel ve Ahmet Özel’i görmek isteyen yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak korunmaya çalıştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tutuklu sanıklar ilk celsede tahliye edildi

    Savcının hazırladığı iddianame ile 5 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk celsesinde sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Davanın bugün görülen 2. celsesine tutuksuz sanıklar, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ile Fırat Öztaş katılırken, sanık Mehmet Sadık Özel, sağlık problemlerini gerekçe göstererek katılmadı.

    Zarar 2 bin lira 

    Mahkeme, Sağlık Bakanlığı vekilinin olaylar sırasında hastanede meydana gelen hasarın 2 bin TL olduğu yönünde dosyaya rapor sunduğunu belirtti. Söz alan sanık ve avukatları zararı karşılayacaklarını belirtti.

    Dosyaya giren evrakların okunmasının ardından tekrar söz verilen sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel, maddi durumlarının iyi olmadığını, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartı nedeniyle çalışamadıklarını, zararı karşılayabilmek için çalışmaları gerektiğine belirterek, adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

    Sanık avukatları da zararı karşılayacaklarını beyan ettiklerini, bu nedenle suç vasfının değiştiğini belirterek, tüm sanıklar yönünde adli kontrol hükümlerinin kaldırılması gerektiğini belirtti.

    Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Soykan Kamay ile Muhammet Devran Özel’in 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartını 'haftada bir gün imza atma', diğer 3 sanığın 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını da 'Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama' adli kontrol şartına çevirerek, duruşmayı erteledi.

     

    Etiketler:
    Mahkeme, Ankara, Tahliye, Sağlık Bakanlığı, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Fırat Özel, Sağlık çalışanı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahmet Özel
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