CHP'li Ağbaba: İçilen her 4 dublenin 3’ünü devlet vergi olarak tahsil ediyor

CHP'li Veli Ağbaba, tekel ürünlerinin vergi gelirlerinin yüzde 12.3'ünü oluşturduğunu belirterek, "Devlet adete alkolle yaşıyor. Her içilen 4 dublenin 3’ünü devlet vergi olarak tahsil ediyor" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde, tekel bayi işletmecileri ile yaptığı basın toplantısında, tekel bayilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresi boyunca alınan kararlarla yalnız bırakıldığını ifade etti.

'Devlet adeta alkolle yaşıyor'

Tekel bayilerinin sadece alkol ve sigara satmadığını belirten Ağbaba, "Günübirlik belirsiz kararlarla ciro kayıpları yaşadılar. Yalnız bırakıldılar, tehdit mektupları aldılar, dükkanları aç-kapat yapa yapa oyuncağa çevrildiler. Koronanın sebebi olarak gösterdiler. Türkiye’de 155 bin tekel bayi var. Başka esnafın ödemediği birçok vergi veriyor. Cezalar kesildi. Örneğin bir tekel esnafına yasaklara uymadığı için tam 320 bin lira ceza kesildiğini biliyoruz. Keyfi tacizlerle tekel esnafı rahatsız ediliyor" diye konuştu.

"Zincir market bütün esnafı etkilediği gibi tekel esnafını da etkilemektedir" diyen Ağbaba, "Tekel ürünleri vergi gelirlerinin yüzde 12.3’ünü oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Devlet adete alkolle yaşıyor. Her içilen 4 dublenin 3’ünü devlet vergi olarak tahsil ediyor. Son bir yılda satışlar da azaldı. Tüketim azalıyor mu? Yasaklar sahte içki üretimini artırıyor. Geçtiğimiz yıl 500 kişi sahte alkolden öldü. Sen tekel bayilerle uğraşacağına gel uyuşturucularla uğraş."

10 maddelik çözüm önerisi

Ağbaba, TEKEL esnafının sorunları için 10 maddelik bir çözüm önerisi sundu. CHP’nin önerisi şu şekilde: