CHP'li Ağbaba: İçilen her 4 dublenin 3’ünü devlet vergi olarak tahsil ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde, tekel bayi işletmecileri ile yaptığı basın toplantısında, tekel bayilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresi boyunca alınan kararlarla yalnız bırakıldığını ifade etti.
'Devlet adeta alkolle yaşıyor'
"Zincir market bütün esnafı etkilediği gibi tekel esnafını da etkilemektedir" diyen Ağbaba, "Tekel ürünleri vergi gelirlerinin yüzde 12.3’ünü oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Ağbaba, şöyle devam etti:
"Devlet adete alkolle yaşıyor. Her içilen 4 dublenin 3’ünü devlet vergi olarak tahsil ediyor. Son bir yılda satışlar da azaldı. Tüketim azalıyor mu? Yasaklar sahte içki üretimini artırıyor. Geçtiğimiz yıl 500 kişi sahte alkolden öldü. Sen tekel bayilerle uğraşacağına gel uyuşturucularla uğraş."
10 maddelik çözüm önerisi
Ağbaba, TEKEL esnafının sorunları için 10 maddelik bir çözüm önerisi sundu. CHP’nin önerisi şu şekilde:
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TEKEL bayilerine yönelik haksız, adaletsiz, maksatlı ve taraflı tutumdan vazgeçilmelidir.
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TEKEL bayilerine yönelik süre kısıtlaması esnetilmelidir.
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Hafta sonu alkol satış yasağı kaldırılmalıdır.
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Salgın gibi içki tüketimiyle doğrudan ilgisi olmayan gerekçelerle TEKEL bayileri ve büfeler keyfi olarak kapatılmamalıdır.
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Alkolden alınan vergiler makul bir seviyeye çekilmeli; alkol üreten ve tüketenler “vergi kaynağı” olarak görülmemelidir.
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TEKEL bayilerine yönelik orantısız cezalar makul seviyeye çekilmeli ve pandemide büyük cezalar yazılan esnaflara bir sefere mahsus af getirilmelidir.
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15 bine yakın ürün çeşidiyle, 70’e yakın meslek grubunun işini yapıp haksız kazanç sağlayan zincir marketlere ilişkin acilen bir düzenleme yapılmalıdır.
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Sahte içkiye yönelik denetimler artırılmalı ve sahte içki tüketiminin artışına ilişkin Meclis’te bir komisyon kurulmalıdır. Bu konuya ilişkin CHP olarak bir araştırma önergemiz de bulunmaktadır.
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Devlet alkolizmle mücadeleyi alkol tüketenlere karşı yapmamalıdır.
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En önemlisi alkol tüketimine ilişkin ideolojik ve kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmeli ve içki tüketiminin bir yaşam tercihi olduğu unutulmamalıdır.
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