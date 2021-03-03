Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto sürüyor: Rektörlüğe sırtını dönen akademisyenlere öğrenciler de destek verdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar bugün de sürdü. Akademisyenlerin rektörlük binasına sırt dönme eylemine öğrenciler de katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar bugün de devam etti.

Akademisyenlerin Güney Kampüs'te bulunan rektörlük binasına sırtlarını dönmesi eylemine öğrenciler de katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto sürüyor: Rektörlüğe sırtını dönen akademisyenlere öğrenciler de destek verdihttps://t.co/UBzCIriIMf pic.twitter.com/pTem7e3C8T — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 3, 2021

Öğrenciler, Bulu'yu protestoları sırasında haklarında soruşturma açılan 51 arkadaşına destek olmak amacıyla "Hepimiz oradaydık" diyerek hep birlikte rektörlüğe dilekçe verdi.

Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler ellerindeki dilekçelerle birlikte slogan attı.