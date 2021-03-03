Prof. Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

Yunanistan'ın Larissa şehrinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Kuşadası tarafında, Büyük Menderes havzasındaki fayların tabii ki tetiklenme olasılıkları var. Aynı zamanda Samos Fayı’nın düşen bloğunda Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar gibi faylarımız var. Bunların da tetiklenme tehlikesi var" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Yunanistan'ın Larissa kentinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, özellikle son 1 yılda bölgede deprem aktivitesinin arttığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, Girit Adası'ndan geçen büyük faya dikkat çekti.

Girit Adası ile Marmara Denizi arasındaki bölgede, yani Ege Denizi'nde ciddi bir sismik etkinliği söz konusu olduğunu vurgulayan Sözbilir, "3.5 veya 4 aydır depremler olmaya başladı. Bu da bölgenin önemli bir gerilim etkisi altında olduğunu gösterir" dedi.

Yunanistan'da gerçekleşen 6.2'lik depremin İzmir faylarını tetikleyip tetiklemeyeceği yönündeki soru üzerine de Sözbilir, şunları ifade etti: