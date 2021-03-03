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    İçişleri Bakanlığı, 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
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    İçişleri Bakanlığı 1 Mart Pazartesi'den itibaren başlayan kontrollü normalleşme dönemine dair merak edilen soruları yanıtladı.

    Bakanlığın resmi internet sitesinde "Kontrollü Normalleşme Süreciyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" başlığıyla yer alan bilgilere göre, açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle 07.00-19.00 saatlerinde çalışması öngörülen restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunlu olacak.

    © AA
    İçişleri Bakanlığı, işyerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge yayımladı

    Denetimlerde, işletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması ve HES kodu olmaksızın veya kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığına özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

    Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelgeyle kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla saat 19.00'a kadar açık olabilecek.

    Sadece dernek üyelerine yüzde 50 kapasite şartına uygun hizmet verebilecek dernek lokallerinde, oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise dernek lokalleri kapalı kalmaya devam edecek.

    Ayrıca daha önce yayımlanan genelgelerle dans, oyun vb. amaçlılar başta olmak üzere canlı müzik konusunda getirilen kısıtlama devam edecek ve restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecek.

    Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanmasına müsaade edilmeyecek

    Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.

    Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri kapalı kalmaya devam edecek.

    Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerlerinin önceki genelgeler çerçevesinde tüm illerde kapalı tutulması sürecek.

    Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun ve bilardo salonları, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen yüzde 50 kapasite sınırıyla  07.00-19.00 saatlerinde çalışabilecek. Çok yüksek risk grubundaki illerde bu iş yerleri kapalı olacak.

    Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslarla açılış ve kapanış saatlerine uymak koşuluyla faaliyet gösterebilecek ancak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecek. 

    Risk grubundaki illere göre şehirlerarası seyahat ve şehir içi toplu ulaşım 

    Çıkış, varış ve güzergah kentlerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuk ve gençlerin şehirlerarası seyahatleri devam eden uygulamadaki gibi izne tabi olacak.

    Bu kapsamda daha önce yayımlanan genelgede belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecek.

    Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki şehirlerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşların şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek olmayacak.

    Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

    Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

    Çok yüksek risk grubundaki illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altının şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına yönelik kısıtlama sürecek.

    Cenazeler ve taziyeler konusundaki uygulamalar

    Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi kısıtlama uygulanmayacak.

    Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişiyle sınırlandırılacak.

    Tüm risk gruplarında taziyeevlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecek.

    Kamu kurumlarındaki çay ocağı ve kantinlerin durumu 

    Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde bu iş yerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilecek.

    Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-19.00 saatlerinde yüzde 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubundaki illerde ise bu yerler yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

    Etiketler:
    Restoran, kontrollü normalleşme, Normalleşme, Koronavirüs, İçişleri Bakanlığı
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