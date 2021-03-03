Sevgilisinin 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'e, kızını istismardan 15 yıl hapis

Harun Sezer, 2016 yılında ilk evliliğinden olan kızı 14 yaşındaki H.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 12 Ekim 2019'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' suçundan hakim karşısına çıkan Sezer, davanın geçen yıl 26 Şubat'ta görülen ilk duruşmasında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Mart ayında görülen karar duruşmasında ise, mahkeme heyeti sanık Sezer'in, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan beraatine hükmetti.

Davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile mağdur kızın avukatı beraat kararına yönelik yerel mahkemenin kararını, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 7'nci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nde duruşmalı olarak yapılan davanın 2'nci oturumunda karar çıktı. Ceza Dairesi, dosya kapsamına uygun olmayan gerekçelerle beraat kararı verildiği ve bazı tanık beyanları olduğu için yeniden yargılama yaptı.

Bunun sonucunda Harun Sezer, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza Dairesi, sanığın cezasında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

Öte yandan 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi geçen yıl 15 Haziran'da döverek öldüren Sezer hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.