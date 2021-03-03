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    Funda Kocabıyık

    Batıdaki tek mavi renkli il Uşak'ın Valisi Kocabıyık: Asıl mücadelemiz şimdi başlıyor

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    Türkiye
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    Batı ve Ege Bölgesi’nde düşük riskli tek il olan Uşak’ta Vali Funda Kocabıyık, "Batı’daki tek mavi il olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadık. Bundan sonraki süreçte bu maviliği nasıl koruyacağız, vaka sayılarını minimum seviyede nasıl tutacağız" dedi.

    Uşak Valisi Funda Kocabıyık, UTSO Başkanı Selim Kandemir, Uşak OSB Yönetim üyesi Kadir Yıldız, Uşak Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve üyeleri ile bir araya gelerek kentte uygulanan korona virüs tedbirlerini değerlendirdi.

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    Özmerkez’de gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık, “Sağlık Bakanlığı vaka haritasında Batı’daki tek mavi il olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadık. Bundan sonraki süreçte bu maviliği nasıl koruyacağız, vaka sayılarını minimum seviyede nasıl tutacağız onun üzerinde istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldik. Öncelikle, emeği geçen çalışanlarımıza özellikle vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ne kadar kural koyarsanız koyun, ne kadar talimatlar gönderirseniz gönderin alanda bunun sahiplenilmesi olmazsa hiçbir anlamı olmuyor. Biz Uşak’ta şükürler olsun bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Vatandaşımız bizimle birlikte hareket etti. Vatandaşımız genelgelere ve hıfzıssıhha kurulunda aldığımız kararlara sıkı sıkıya riayet etti. Bu başarının kahramanı şüphesiz vatandaşlarımızdır “ dedi.

    'Bu başarının devamlı olması için hep birlikte çalışacağız ve sahada olacağız'

    Uşak’ın elde ettiği bu başarının sürdürülebilir bir başarı olması için esas mücadelenin şimdi başladığını aktaran Kocabıyık, “Asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Elde ettiğimiz bu başarının devamlı olması için hep birlikte çalışacağız ve sahada olacağız. Bu sabah İçişleri Bakanımızla yaptığımız toplantıda, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu tarafından sivil toplum kuruluşları ve odalarımızdan destek almamız bir kez daha vurgulandı. Bu mücadele sadece Devletimizin vereceği bir mücadele değil. Herkes bu işin içinde olmalı, bu mücadeleye destek vermelidir. Çok şükür karşılıklı istişare ile hep beraber Uşak olarak bu başarıyı elde ettik. İşyerlerimizin denetlenmesinde özellikle oluşturulan ekiplere, gerek personel gerekse araç anlamında şimdiye kadar destek verdiniz. Bu desteklerin devamını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de sizlerden kendi içinizde bir denetim mekanizması oluşturarak sürekli alanda olmanızı ve esnafımıza rehberlik etmenizi istiyoruz“ diye sürdürdü.

    Belirlenen politika 'Sürekli Denetim'

    Kovid-19 mücadelesinde devamlılığın büyük önem taşıdığını belirten Kocabıyık, bakanlığın belirlediği politikanın “Sürekli Denetim” olduğunu belirtti.

    Bu politika kapsamında katılımcıların da sahaya çıkarak kimlerin kurallara uyup kimlerin uymadığının takip edilmesini isteyen Kocabıyık, “Bu süreçte bakanlığımızın belirlediği politika ‘Dinamik Denetim’ yani sürekli denetim. Buna uygun olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve her ay bu çalışmalarımızı masaya yatırıp gözden geçireceğiz. Eğer İlimizde kısıtlamaların tekrar başlamasını istemiyorsak, hepimiz kurallara riayet etmeliyiz. Esnafımız dükkanını açacak, ekonomi çarkları daha hızlı dönmeye başlayacak. Haritada mavi renk olmamızın bize en büyük getirisi bu oldu. En büyük sevincimiz de tabi ki bu ama bunu kaybetmememiz lazım. Bunun için de kurallara uymaya devam etmemiz şart. Bunun için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bu nedenle sizlerin de daha çok alanda olmasını istiyorum. Kurallara kim uyuyor, kim uymuyor bakın“ şeklinde konuştu.
    Vali Funda Kocabıyık konuşmasının ardından katılımcılara söz vererek öneri ve isteklerini dinlemesinin ardından toplantı sona erdi.

    Etiketler:
    Funda Kocabıyık, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, mavi, Uşak
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