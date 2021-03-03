Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyuna açıklamış ve nihai amaç ''yeni ve sivil bir anayasa" demişti.

Şentop da yeni anayasa hazırlanmasına ilişkin "Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni Anayasa konusunda ortak bir niyet varsa ben TBMM Başkanı olarak üzerime düşen ne varsa yapmaya, elimi taşın altına koymaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.